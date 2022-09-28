الامارات | بث مباشر في "عالم الميتافيرس" لفعاليات ملتقى دبي للميتافيرس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع الإمارت اليوم بثا مباشراً نقلا عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي لفعاليات ملتقى دبي للميتافيرس التي تنطلق اليوم.

وتشمل فعاليات "ملتقى دبي للميتافيرس" الذي سيتم تنظيمه في "متحف المستقبل" و"منطقة 2071" أبراج الإمارات بدبي يومي 28 و29 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 300 خبير عالمي و40 مؤسسة متخصصة في قطاع الميتافيرس وتقنيات الواقع الافتراضي، أكثر من 25 جلسة وعدد من الحوارات والاجتماعات وورش العمل، تركز على مجالات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية للميتافيرس، ودور الحكومات في تنظيم القطاع وحوكمته، وآفاق تقديم الخدمات مستقبلاً بالاستفادة من الميتافيرس، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى في تطوير تقنيات ومنتجات الميتافيرس وتلبية الطلب المتزايد عالمياً على تطبيقاته التي قد تتجاوز قيمتها خلال 15 عاماً 30 تريليون دولار.