الامارات | رئيس الدولة وسلطان عُمان يبحثان العلاقات الأخوية وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية في قصر العلم العامر في العاصمة العُمانية مسقط.

وبحث الجانبان خلال الجلسة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما، ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار لشعبيهما انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين وروابط المحبة ووشائج القربى، التي تجمع شعبيهما الشقيقين.

وفي مستهل الجلسة رحّب جلالة السلطان هيثم بن طارق بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء واعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته البالغة بزيارة السلطنة، ولقاء أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، مقدراً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً للسلطنة وشعبها الشقيق كل خير ونماء وتقدم.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية، ودفعها إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة.

وناقش سموه وجلالة سلطان عمان مجمل التطورات الخليجية والعربية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وبعد انتهاء جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، جلسة ثنائية خاصة.

حضر جلسة المباحثات الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي يضم كلاً من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير دولة في ديوان الرئاسة جبر محمد السويدي، وسفير الدولة لدى سلطنة عمان محمد سلطان السويدي، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة محمد حسن السويدي، والمرافق العسكري لصاحب السمو رئيس الدولة اللواء الركن خليفة راشد جمعة الهاملي.

فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب العُماني صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد المبعوث الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس بعثة الشـرف، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ووزير المالية سلطان بن سالم الحبسـي، ورئيس المكتب الخاص الدكتور حمد بن سعيد العوفي، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، ووزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، والدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصل أمس، إلى العاصمة مسقط في زيارة دولة إلى سلطنة عمان الشقيقة تستمر يومين تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

وكان صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في مسقط.

وكانت طائرات حربية تابعة للسلاح السلطاني قد رافقت طائرة صاحب السمو رئيس الدولة لدى دخولها أجواء السلطنة احتفاء بقدوم سموه.

وفي استراحة قصيرة في المطار تبادل الجانبان الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وجرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مراسم استقبال رسمية واحتفاء شعبي لدى وصول سموه إلى قصر العلم العامر، يرافقه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

ورافق موكب صاحب السمو رئيس الدولة لدى وصوله إلى بوابة قصر العلم العامر مئات من الخيالة السلطانية والحرس السلطاني.

وقدم العديد من الفرق الشعبية العمانية أهازيجها الشعبية ولوحاتها الفنية وعروضها التراثية ابتهاجاً بزيارة سموه التي حظيت باهتمام شعبي كبير، حيث اصطفت الحشود من أبناء عمان الشقيقة لتحية سموه والتعبير بحفاوة عن سعادتهم بالزيارة، ملوحين بأعلام البلدين الشقيقين ومرددين عبارات الترحيب الأخوي والمحبة والمودة التي يكنونها لسموه ودولة الإمارات وشعبها.

ثم اصطحب جلالة السلطان هيثم بن طارق أخاه صاحب السمو رئيس الدولة إلى منصة الشرف، حيث عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وسلطنة عمان وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سموه للسلطنة، بعدها تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثلة من حرس الشرف.

ثم صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كبار مستقبليه، فيما صافح جلالة السلطان هيثم بن طارق الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة. وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مأدبة عشاء أقامها تكريماً لسموه والوفد المرافق جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، في قصر العلم العامر في مسقط.

محمد بن زايد أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً للسلطنة وشعبها الشقيق كل خير ونماء وتقدم.

هيثم بن طارق أعرب عن سعادته بهذا اللقاء واعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

الجانبان بحثا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية.