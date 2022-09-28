الامارات | إجازة الشتاء لطلبة المدارس 12 ديسمبر لمدة 23 يوماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم البرمجة الزمنية (التقويم) للفصول الدراسية الثلاثة من العام الأكاديمي الجاري، والذي بيّن أن إجازة الشتاء تبدأ 12 ديسمبر المقبل، ولمدة 23 يوماً، بما فيها عطلات نهاية الأسبوع.

وحددت المؤسسة الخامس من ديسمبر موعد بدء امتحانات نهاية الفصل الأول لغاية التاسع من ديسمبر، على أن تبدأ إجازة الشتاء من 12 إلى 30 ديسمبر، ليبدأ دوام الطلبة والمعلمين في اليوم الثاني من يناير.

أما الامتحانات التعويضية للطلبة فستكون من 12 إلى 16 ديسمبر، وهي الفترة نفسها التي سيخضع فيها المعلمون للتدريب المهني، وحددت المؤسسة فترة تحليل نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وإصدار النتائج من التاسع إلى 13 من يناير.

أما امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، فستكون من 20 إلى 24 مارس، وامتحانات مواد المجموعة «ب» العملية من 13 إلى 17 مارس، وإجازة الفصل الثاني من 27 مارس إلى 14 أبريل، وتحليل النتائج وإصدارها من 24 إلى 28 أبريل.

وفي الفصل الثالث، حددت المؤسسة فترة الامتحانات الختامية من 12 إلى 16 يونيو، والامتحان التعويضي من 19 إلى 22 يونيو، ليكون آخر يوم في العام الدراسي الجاري في 26 يونيو، وتنظم المؤسسة امتحان الإعادة من الثالث إلى السابع من يوليو، وإصدار النتائج من 10 إلى 14 يوليو، وهو يوم الدوام الأخير لكوادر المعلمين والإداريين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التسجيل في برنامج الإعداد الجامعي «انطلاقة» لتطوير وتنمية مهارات الطلبة من الصف التاسع حتى الثاني عشر، لتهيئة جيل من الطلبة بالمهارات والكفاءات اللازمة للالتحاق بأرقى الجامعات محلياً وعالمياً، وفتح آفاق تعليمية مرنة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية وتغذّي القطاعات ذات الأولوية، وتعزز الانتماء الوطني وفقاً لاستراتيجية الدولة.

وأوضحت الوزارة أن «انطلاقة» يركز على تقديم فرص متنوعة للطلبة في دول الابتعاث، ويقدم إرشاداً أكاديمياً يتناسب مع الميول المهنية وإمكاناتهم، بالإضافة إلى تسهيل فرص حصول الطلبة على القبول الأكاديمي المباشر وغير المشروط. وجاء البرنامج ليحاكي توجهات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071، والبنود والمؤشرات والخطط المنبثقة عن الـ50 عاماً المقبلة، التي ترتكز على إعداد الكفاءات المواطنة، وتهيئتهم لخوض غمار التنافسية، وثقافة التعلم مدى الحياة التي نغرسها في مجتمعاتنا المدرسية، عبر تمكين الطلبة من المدارس الحكومية والخاصة وثانويات التكنولوجيا التطبيقية من الالتحاق بالجامعات الرائدة عالمياً ومحلياً.

تأهيل وتمكين

يتضمن برنامج «انطلاقة» مرحلتَي التأهيل والتمكين، حيث تستهدف مرحلة التأهيل طلبة الصفين 9 و10، والتي تعمل على تأهيل الطلبة بالمتطلبات الأساسية والمهارات اللازمة التي يجب أن يمتلكها الطالب قبل انتقاله إلى مرحلة اختيار التخصص، بينما تستهدف مرحلة التمكين طلبة الصفين 11 و12، والتي تعمل على تمكين الطلبة من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية والمحلية، وبما يضمن استمرار تميزهم أثناء دراستهم الجامعية.

«التربية» تفتح باب التسجيل في «انطلاقة» لتنمية مهارات طلبة الصفوف (9 - 12).