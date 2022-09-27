الامارات | فلاي دبي: ارتداء الكمامة اختياري على رحلات الناقلة إلى دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال متحدث باسم شركة فلاي دبي إنه وفقًا للتوجيهات الصادرة عن هيئة دبي للطيران المدني، قامت فلاي دبي بتحديث برتوكولات كوفيد-19 فيما يتعلق بارتداء الكمامة على متن رحلاتها.

وأضاف المتحدث في بيان أنه اعتبارًا من 28 سبتمبر 2022، سيكون ارتداء الكمامة اختياريا للمسافرين إلى دبي. فيما يتوجب على المسافرين من دبي أو العابرين ارتداء الكمامة إذا كان ذلك مطلوبا في الوجهة النهائية لسفرهم.