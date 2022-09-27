الامارات | "التوطين" تحدد إجازة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف

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شكرا لقرائتكم خبر عن "التوطين" تحدد إجازة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 سبتمبر 2022
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجازة العاملين في القطاع الخاص بالدولة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على شبكة "تويتر" أن يوم السبت الموافق 8 أكتوبر، 12 ربيع الأول 1444، إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة.
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