الامارات | مستشفى الجامعة بالشارقة يجري جراحة ناجحة لاستئصال ورم في الثدي لسيدة خمسينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة عن تطبيق أحدث البروتوكولات العالمية في علاج مرضى سرطان الثدي، والتي تستند على استخدام العلاج الكيميائي قبل إجراء العمليات الجراحية في بعض حالات أورام الثدي، بالإضافة إلى الاعتماد على أفضل الأساليب العلمية الحديثة.

وقال رئيس القسم واستشاري الجراحة العامة بالمستشفى، الدكتور طارق إبراهيم مهدي: "استقبل المستشفى سيدة تبلغ من العمر 57 عاماً كانت تشتكي من ظهور كتلة مفاجأة في الثدي الأيسر، وبعد اكتشافها زارتنا بمستشفى الجامعة بالشارقة، خاصة بعد علمها بأن المستشفى يستخدم أحدث الأساليب العلمية في التشخيص وعلاج مثل هذه الحالات، وحدد أطباء المستشفى العلاج الأمثل للمريضة، حيث أُخذت عينة من الثدي وتم دراستها تحت الميكروسكوب ثم إزالة الورم بعد ذلك".

وأضاف أنه يوجد طرق قديمة لعلاج أورام الثدي وهي إجراء عملية استئصال أولًا ثم العلاج بالكيماوي والإشعاعي، أما الطريقة الحديثة لعلاج مثل هذه الحالات فهي استخدام العلاج الكيميائي قبل إجراء العمليات الجراحية في حالات أورام الثدي أكبر من 2 سم، ثم بعد ذلك يتم إجراء العملية باستئصال جزء بسيط من الثدي لا يؤثر على الحالة العامة للثدي، ويُستكمل عقبها العلاج الكيميائي، وقد أثبت هذا البروتوكول نتائج مذهلة على مستوى العالم في علاج سرطان الثدي والقضاء عليه نهائيًا.

وتابع: "شاركت المريضة طبيبها الرأي ولم تقبل بالطريقة القديمة وهي إجراء العملية أولًا ثم العلاج الكيماوي والإشعاعي، حيث كانت تبحث عن أفضل طرق العلاج الحديثة، وقرر الفريق المعالج في مستشفى الجامعة بالشارقة بالبدء في العلاج الكيميائي للسيطرة على الورم في المكان وذلك استمر لمدة شهرين ومن ثم تم إجراء العملية واستئصال الورم فقط والحفاظ على الثدي، وهي تعد الطريقة الأفضل مقارنة بالطريقة القديمة"، لافتًا إلى أن المريضة غادرت المستشفى بعد يوم واحد من إجراء العملية، ووضع للمريضة مواعيد للمتابعة الطبية في العيادات الخارجية، فضلًا عن استكمال العلاج الكيميائي من بعد العملية".

في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة، الدكتور علي عبيد آل علي: "يوجد داخل مستشفى الجامعة بالشارقة وحدة كاملة لعلاج أورام الثدي تحتوي على تخصصات جراحة الثدي، أورام الثدي، عمليات تجميل الثدي، استشاريين أخصائيين في تصوير أمراض الثدي، استشاريين متخصصين في فحص أورام الثدي، وتعمل جميع التخصصات كفريق واحد لعلاج أمراض وأورام الثدي وفقًا لأحدث البروتوكولات العالمية، مشيرًا إلى أن صحة المرأة تقع على رأس أولويات الدولة عامة ومستشفى الجامعة بالشارقة خاصة.