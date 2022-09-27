الامارات | "التعليم والمعرفة تعلن إلغاء إلزامية الكمامات في مدارس وحضانات أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، أنه اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، ستصبح الكمامات غير إلزامية في جميع المدارس والحضانات في أبوظبي، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تخفيف عدد من القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 على مستوى الدولة والتحديثات الحاصلة بها على شتى القطاعات وبدء تطبيق كافة هذه الشروط ابتداءً من يوم الأربعاء 28 من شهر سبتمبر الجاري.

وأرسلت مدارس خاصة في أبوظبي رسائل إلى ذوي الطلبة أكدت فيها أنه تماشياً مع إعلان الحكومة أمس، سيصبح ارتداء الأقنعة في المدرسة، اعتباراَ من يوم غدٍ 28 سبتمبر 2022، اختياري للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، كما سيتم تحديث نظام المرور الأخضر ليصبح 30 يوماً بدلاً من 14 يوماً، وقدمت الشكر لذوي الطلبة على دعمهم الثابت وامتثالهم لهذه المتطلبات على مدار العامين ونصف الماضيين.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قد أعلنت أمس أن لبس الكمامة بات اختياريًا في جميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة باستثناء المرافق الطبية والمساجد ووسائل النقل العام، حيث لا يزال لبس الكمامات، داخلها الزامياً بالإضافة إلى ضرورة التزام كافة مزودي الخدمات الغذائية والمصابين والحالات المشتبهة لبس الكمامات، حفاظاً على سلامة المجتمع.

وأكدت الهيئة أن كافة الإجراءات المحدثة، أتت بعد التقصي المستمر والنشط للوضع الوبائي في الدولة ومراقبة التحورات من خلال الفحص الجيني المستمر ومراقبة نسبة الاشغال ونسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة، وما تم رصده من تعافي ملحوظ، لانخفاض والاستقرار الذي نشهده في عدد الحالات، وتسجيل صفر وفيات بشكل شبه يومي تقريباً لقرابة الثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي كان عامله الأكبر التناغم المجتمعي والمسؤولية المجتمعية.