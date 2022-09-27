الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف.