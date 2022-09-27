الامارات | «الاتحاد للقطارات» تنتقل للتشغيل الذاتي بعد استكمال برنامج نقل المعرفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، عن استكمال برنامج نقل المعرفة الذي تُجريه بالتعاون مع شركة السكك الحديدية الألمانية دويشته بان، وذلك قبل الموعد المُحدد، وجاء ذلك على هامش فعاليات معرض إنو ترانس 2022، الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين بين 20-23 سبتمبر الجاري.

وشهدت الشراكة بين الطرفين تأسيس شركة الاتحاد للقطارات دي بي المُشتركة في عام 2013، لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال عمليات السكك الحديدية ومراكز التحكم بالعمليات وصيانة عربات القطارات وتطوير قواعد وأنظمة التشغيل، والتي لعبت دورأ أساسياً للعمليات التشغيلية لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات.

وأسهم دعم دويشته بان وخبراتها في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة التي مكّنت الاتحاد للقطارات من التأسيس لقطاع وطني حيوي من خلال تطوير مشروع «قطار الاتحاد»، أول شبكة للسكك الحديدية في دولة الإمارات. كما زوّدت دويشته بان شركة الاتحاد للقطارات، إلى جانب خدمات نقل المعرفة، بالتوجيه والإرشادات الضرورية حول متطلبات الصحة والسلامة والبيئة والجودة، فضلاً عن تطوير برنامج السلامة التشغيلية اللازم، والذي أثمر في نهاية المطاف عن حصول شركة الاتحاد للقطارات دي بي على الاعتماد لتصبح بذلك أول مُشغل معتمد للسكك الحديدية الثقيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذا الصدد، قال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «نختتم برنامج نقل المعرفة الذي بدأناه مع شركائنا في دويشته بان منذ نحو عقد من الزمن، قبل الموعد الزمني المحدد، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية».