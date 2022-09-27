الامارات | مسقط وميادينها تتزين احتفاء بزيارة رئيس الدولة لسلطنة عُمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزيّنت شوارع العاصمة العمانية «مسقط» وميادينها بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، احتفاء بزيارة دولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم للسلطنة وتستمر يومين تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان.

كما تصدرت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عناوين الصحف العمانية التي أفردت صفحاتها الأولى للإشادة بالزيارة التي تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين وتعزيزاً لأواصر المحبة ووشائج القربى التي تجمع الشعبين الشقيقين، ودعماً للتعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية، ودفعها إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما على صعيد التنمية المستدامة.