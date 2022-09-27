الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قفازات

شكا متعاملون مع مطاعم، إغفال بعض من يعدّون الوجبات ويجهزونها ارتداء القفازات، وملامستهم الطعام دون حاجز، الأمر الذي يعد مخالفة لمعايير الصحة والسلامة، ويتطلب تكثيف الرقابة.

مشاة

استاء سائقون من تكرار قطع المشاة للطريق في شارع جميرا في دبي من مواقع غير مسموح بها، وذلك على الرغم من وجود عدد من مواقع خطوط المشاة على مسافات غير متباعدة، مخدومة بالإشارات الضوئية لعبور الطريق بشكل آمن.

رافعة

شكا سكان في منطقة التعاون في الشارقة، وجود رافعة مجاورة لمبنى متوقف إنشاؤه منذ نحو 10 سنوات، خشية سقوطها بسبب قِدمها وضعف قواعدها، وخشية تقلبات الأحوال الجوية في أي وقت.

تثمين

طالب مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بفرض قرار من الجهة المختصة يجبر أصحاب المشروعات الذين يستخدمون هذه المواقع للترويج لمنتجاتهم، على ضرورة تثمين هذه المنتجات، وعدم الاكتفاء بوضع عبارة الرد على الخاص، الأمر الذي لا يتسم بالشفافية والوضوح.

ألعاب

عبّر متسوقون في دبي فيستفال سيتي عن استيائهم من لعب الأطفال أمام المحال التجارية بالسيارات أو الألعاب الأخرى التي تروجها تلك المحال، وقالوا إن الأطفال يقفزون فجأة أمام المارة، ما يعرض الطرفين للوقوع والإصابة.

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