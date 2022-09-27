الامارات | 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 218 ألفاً و610 فحوص جديدة خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‏‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 342 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و25 ألفاً و910 حالات.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2344 حالة.

‏‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 323 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء مليوناً و5266 حالة.

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