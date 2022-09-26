الامارات | "إكسبو دبي" تطلق التذكرة المميزة بـ 120 درهماً مع الافتتاح الرسمي أول أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مدينة إكسبو دبي التذكرة المميزة التي تتيح اعتبارا من 1 أكتوبر الدخول إلى عدد من الوجهات المتميزة في مدينة إكسبو دبي ويبلغ سعرها 120 درهما، وهي صالحة للاستخدام ليوم واحد.

وتتيح التذكرة المميزة لحامليها زيارة أجنحة الرؤية والمرأة و تيرّا وألِف، وسوف تشمل لاحقا المزيد من الوجهات التي ستفتح أبوابها في مدينة إكسبو دبي، ويمكن الحصول عليها من منافذ بيع التذاكر الموزعة في مدينة إكسبو دبي وعبر الإنترنت، ويمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل وأصحاب الهمم زيارة الأجنحة دون مقابل بعد حصولهم على تذكرة مجانية من أحد منافذ بيع التذاكر في المدينة.

ويمكن للزوار الدخول والتنزه في أرجاء المدينة مجاناً ومشاهدة الشلالات السريالية وعروض ساحة الوصل اليومية ابتداءً من 1 أكتوبر، بينما يتطلب حضور الفعاليات التي ستستضيفها ساحة الوصل في المستقبل الحصول على تذاكر خاصة سيتم الإعلان عن أسعارها كلٌّ على حِدَة قبل موعد كل فعالية.

ويفتح كل من الرؤية والمرأة وتيرّا وألِف أبوابهم يومياً من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً، وتوفر زيارة الأجنحة الأربعة للزوار تجربة استثنائية ملؤها الإلهام، وذلك انطلاقاً من عرض مميز لرؤية قائدٍ حَول دبي لواحدة من أبرز مدن العالم، مروراً بدور المرأة في مسيرة التقدم في المنطقة، والتركيز على الحلول الناجعة لحياة أكثر انسجاما مع الطبيعة، وصولاً إلى أهمية التنقل في تعزيز التواصل ودعم مسيرة التقدم البشري.

وقد استُلهم جناح الرؤية من حياة وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يتعرف الزوار على نشأته والتجارب التي أثرت في رؤيته لمدينة دبي.

بينما يُظهر جناح المرأة مبدأً هاماً هو "عندما تزدهر المرأة، تزدهر الإنسانية"، ويحتفي بإنجازات المرأة ونجاحاتها، مع تسليط الضوء على التحديات التي ما زالت تواجهها.

ولأن مدينة إكسبو دبي هي مدينة مستقبلية مستدامة تسخر التكنولوجيا وتتمحور حول الإنسان، فإن تيرّا مثال واضح عن مستقبل المباني المستدامة يحقق اكتفاءً ذاتياً بنسبة 100% حيث يولد الطاقة من أشعة الشمس ويحصل على المياه التي يحتاجها من الأمطار ورطوبة الهواء، ويقوم بتدوير المياه واستخدامها في الري.

ويُعرّف ألِف مفهوم التنقل القائم على الابتكار، وينقل المستكشفين عبر الزمن وعبر آفاق جديدة لاكتشاف كيف كان التنقل أساساً للتقدم البشري عبر التاريخ ومكّن رغبتنا المتزايدة في تجاوز حدود المألوف والمعروف.

ويمكن الوصول إلى مدينة إكسبو دبي بواسطة المترو، وأيضاً باستخدام التاكسي أوالسيارات الخاصة وتتوفر مواقف مجانية للزوار.

ورحبت مدينة إكسبو دبي بعودة الزيارات المدرسية إلى مدينة إكسبو دبي، مع برامج وأسعار تذاكر خاصة تقدم حصرياً لقطاع التعليم.