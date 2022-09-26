الامارات | "الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية بسبب تشكل الضباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 00:30 وحتى الساعة 09:30 من يوم غد.