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الامارات | "هيئة المعرفة": إلغاء إلزامية لبس الكمامة اعتباراً من الأربعاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 28 من سبتمبر، أن ارتداء الكمامة لم يعد إلزامياً لجميع الطلبة والكوادر المدرسية والزائرين في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الدولية، ومراكز الطفولة المبكرة، والمعاهد التدريبية في دبي، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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