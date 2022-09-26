الامارات | "هيئة المعرفة": إلغاء إلزامية لبس الكمامة اعتباراً من الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة المعرفة": إلغاء إلزامية لبس الكمامة اعتباراً من الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 28 من سبتمبر، أن ارتداء الكمامة لم يعد إلزامياً لجميع الطلبة والكوادر المدرسية والزائرين في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الدولية، ومراكز الطفولة المبكرة، والمعاهد التدريبية في دبي، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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