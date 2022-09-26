الامارات | "الموارد البشرية والتوطين" تتيح للعمال إنجاز متطلبات برنامج التوعية عبر تطبيقها الذكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه أصبح بإمكان العمال إنجاز متطلبات برنامج التوعية عبر خدمة "التوجيه الذاتي" على تطبيق الوزارة من خلال 16 لغة وهي : العربية والإنجليزية والأردو والهندي والمالايالامية والتغالوغ والصينية والبنغالية والبشتو والفرنسية والإسبانية والسريلانكية والنيبالية والهولندية والروسية والسواحيلية.

وقال مدير ادارة التوجيه في الوزارة قاسم جميل: "تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التحول الرقمي للخدمات بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة وصول المتعاملين من أصحاب العمل والعاملين الى الخدمات وضمان جودتها".

وبحسب الخطوات المطلوبة لإنجاز متطلبات برنامج التوعية عبر التطبيق الذكي، يقوم العامل بتسجيل الدخول الى الخدمة باستخدام الهوية الرقمية ومن ثم اختيار اللغة المناسبة له من بين 16 لغة تعتبر الأكثر استخداما في سوق العمل وهو ما يتيح للعامل مشاهدة مادة التوعية المتمثلة بفيلم مدته 20 دقيقة يتعرف من خلاله العامل على حقوقه والتزاماته القانونية والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع دولة الإمارات.

وأشار مدير إدارة التوجيه إلى أن الوزارة أتاحت للمتعامل أكثر من قناة للحصول على الخدمة المطلوبة سواء بالاستعانة بمراكز التوجيه والإرشاد العمالي أو من خلال استخدام التطبيق الذكي للوزارة، موضحاً أن الوزارة استكملت تحويل كافة خدمات التوجيه والإرشاد إلى رقمية.

وتشمل خدمات التوجيه والارشاد عبر التطبيق الذكي التوعية بكيفية تقديم شكوى عمالية وطريقة التواصل مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة فضلا عن التعريف بحقوق وواجبات طرفي علاقة العمل وفقا للمرسوم بقانون اتحادي بشأن