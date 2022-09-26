الامارات | تفاصيل السرعات الرسمية وضبط الرادار في شوارع دبي وفق آخر تحديث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حدثت شرطة دبي على موقعها الرسمي سرعات الطرق داخل الإمارة، وبلغت سرعة شارع النهدة الرسمية 80 كيلو متر في الساعة وسرعة ضبط الرادار 101، وكذلك شوارع دمشق والقدس وتونس والميناء وبيروت وزعبيل الثاني، ونفق المطار، وشارع مسقط، والخليج، والمطار، وند الحمر وأم هرير، والمنخول، والمنامة، ودبي المال، والجزائر، وقرن السبخة، وشارع سيح شعيب.

فيما بلغت سرعة شارع الشيخ خليفة 70 كيلو متر في الساعة وسرعة ضبط الرادار 91 كيلو متر في الساعة، وكذلك شوارع جميرا وند الشبا، والوصل، وأم شيف، والمنارة، والآثار، والثنية والحديقة، والسيف والعروبة والأبراج، وشارع الملك سلمان "الصفوح سابقا" وشارع الصفوح 2 "عبدالله عمران تريم" وشارع الدار البيضاء، والمفرق،

وتراوحت السرعة على شارع طرابلس من 90 إلى 100 كيلو متر في الساعة حسب المنطقة التي يمتد إليها، وتراوح سرعة الرادار من 111 إلى 121 كيلو متر في الساعة،



وتفاوتت السرعة على شارع عمان من 60 إلى 80 كيلو متر في الساعة حسب المنطقة، وكذلك تفاوتت سرعة ضبط الرادار من 81 إلى 101 كيلو متر في الساعة، ومثله شارع عود ميثاء

وبلغت السرعة الرسمية المقررة على شارع الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان 100 كيلو متر في الساعة، وسرعة ضبط الرادار 121 كيلو متر في الساعة، وكذلك شوارع الخيل، واليلايس والعوير وإكسبو "الكسارات سابقاً" والاتحاد، وراس الخور، والرباط، والخوانيج، والعمردي، والشيخ راشد، والقدرة.

وحددت شرطة دبي سرعة شارع الإمارات "العابر سابقا" بـ 110 كيلو متر في الساعة وسرعة ضبط الرادار عليه 131 كيلو متر في الساعة ومثله شارع الشيخ محمد بن زايد.

بينما تفاوتت السرعة على شارع الشيخ زايد من 100 إلى 120 كيلو متر في الساعة حسب المنطقة، وتفاوتت سرعة ضبط الرادار من 121 إلى 141 كيلو متر في الساعة، ومثله شارع حتا العام، وشارع دبي العين.

وتراوحت السرعة الرسمية على شارع الميدان من 80 إلى 100 كيلو متر في الساعة حسب المنطقة، وكذلك تفاوتت سرعة ضبط الرادار من 101 إلى 121 كيلو متر في الساعة وكذلك شارع حصة.

وتفاوتت السرعة على شارع الأصايل من 70 إلى 80 كيلو متر في الساعة وترواحت سرعة ضبط الرادار من 91 إلى 101 كيلو متر في الساعة حسب المنطقة.

فيما تفاوتت السرعة على شارع طرابلس من 90 إلى 100 كيلو متر في الساعة وتفاوتت سرعة ضبط الرادار من 111 إلى 121 كيلو متر في الساعة حسب المنطقة، بينما حددت السرعة على شارع أم سقيم بـ 90 كيلو متر في الساعة وسرعة ضبط الرادار 111 كيلو متر في الساعة.