الامارات | تعرف إلى حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان خلال الفترة من 2012 - 2021 أكثر من 362 مليار درهم، مسجلاً معدل نمو بنسبة 98.9% ليصل إلى 46.5 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 23.4 مليار درهم في نهاية عام 2012، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن الصادرات غير النفطية استحوذت على نسبة 33% من إجمالي التجارة غير النفطية خلال السنوات العشر الماضية مسجلة ما قيمته 120 مليار درهم، فيما بلغت حصة إعادة التصدير 45.5% وبقيمة 165 مليار درهم، فيما حازت الواردات على نسبة 21.5 % من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال الفترة نفسها مسجلة ما يقارب 77 مليار درهم.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري 24.2 مليار درهم، توزعت بين 8.8 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و9.9 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، و5.4 مليار درهم قيمة الواردات.

وبحسب بيانات تقرير حجم التجارة الخارجية بين البلدين، سجل العام 2013 ارتفاعاً في التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 23 % ليصل إلى 28.8 مليار درهم، مقارنة بحجم التجارة في 2012.

وسجل العام 2019 أعلى معدل تبادل تجاري بين الإمارات وسلطنة عمان خلال العقد الماضي بقيمة 48 مليار درهم، فيما سجل العام 2021 نمواً بلغ 10% ليصل إلى 46.5 مليار درهم، مقابل 42.3 مليار درهم بنهاية عام 2020.

وأظهر التقرير أن زيوت نفط وزيوت معدنية (غير خام) تصدرت قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من سلطنة عمان العام الماضي وبقيمة 1.49 مليار درهم، وتلتها خامات حديد ومركزاتها بقيمة 1.45 مليار درهم، وقضبان حديد او صلب بقيمة 1.36 مليار درهم، ومنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب بقيمة 830 مليون درهم، وأسلاك وكابلات معزولة بقيمة 370 مليون درهم.

وتصدر ذهب خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى سلطنة عمان بقيمة 2.41 مليار درهم، وأسلاك من نحاس بقيمة 1.31 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت معدنية (غير خام) بقيمة 916 مليون درهم، ومنتجات حديدية بقيمة 765 مليون درهم.

وفي قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها إلى سلطنة عمان خلال عام 2021، جاءت السيارات في المركز الأول بقيمة 3.47 مليار درهم، وأجهزة هواتف بقيمة 1.84 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للسيارات بقيمة 631 مليون درهم، وآلات لمعالجة البيانات بقيمة 625 مليون درهم، وصابون ومستحضرات غسيل بقيمة 584 مليون درهم.