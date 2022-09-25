الامارات | رئيس الدولة ومستشار ألمانيا يبحثان التعاون وفرص تعزيز الشراكة الاستراتيجيــة الشاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ومستشار ألمانيا يبحثان التعاون وفرص تعزيز الشراكة الاستراتيجيــة الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، أولاف شولتس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. ورحّب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بالمستشار الألماني، متمنياً لبلده الصديق وشعبه دوام التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان مسارات التعاون والفرص المطروحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين خلال المرحلة المقبلة خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والجهود المشتركة في معالجة التغير المناخي والحفاظ على البيئة واستدامتها.

كما استعرض سموه ومستشار ألمانيا عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكدا في هذا السياق أن التعاون والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية هي السبيل لمعالجة مختلف القضايا والأزمات ومواصلة النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى العمل المشترك لتحقيق مزيدٍ من التطور في مسار العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام المقبل.

كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة الوفد الاقتصادي الذي يرافق المستشار الألماني وتبادل سموه معهم الأحاديث الودية، حيث يشارك الوفد باجتماعات مع وفد اقتصادي إماراتي على هامش زيارة مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الدولة.

إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأولاف شولتس، أمس، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي.

وقّع الاتفاقية التي جرت مراسمها في قصر الشاطئ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة الدولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة فرانزيسكا برانتنر.

وضمن هذه الجهود المشتركة أبرمت «أدنوك» اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة (آر دبليو إي ايه جي) «آر دبليو إي» الألمانية، تقوم «أدنوك» بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.

كما خصصت «أدنوك» وفقاً للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

ووقّعت «أدنوك» كذلك عدداً من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا من بينهم (استياج جي إم بي إتش) «استياج» و شركة (أوربيس ايه جي) «أوربيس» لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، والتي تُعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين يلعب دوراً محورياً في الحد من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

يُذكر أن أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورغ مطلع الشهر الجاري.

ووفقاً لبرنامج التعاون في أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي، ستقوم دولة الإمارات وألمانيا باستكشاف مزيد من الفرص لتسريع النمو وتعزيز التعاون في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين.

من جانبها، ستقوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بتكثيف جهودها لاستكشاف المزيد من الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح بشمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لزيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة إلى 10 غيغاوات بحلول عام 2030، ويخضع ذلك لتلبية المتطلبات والشروط التنظيمية في الإمارات وألمانيا.

كما أُعلن إكمال «أدنوك» أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في سبتمبر 2022، والتوصل لاتفاق مع شركة «ويهلم هوير جي إم بي إتش» على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023.

وقال أولاف شولتس: «أرحب بالتوقيع على إعلان النوايا المشترك بشأن (تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي)، الذي سيمكننا من تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تركز خصوصاً على الطاقات المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال والعمل المناخي».

من جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن الإمارات لديها علاقات صداقة راسخة ومتميزة مع ألمانيا، وتماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز جسور التعاون والتواصل وبناء الشراكات النوعية وتوثيق العلاقات الثنائية واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في جميع المجالات الحيوية لاسيما الطاقة التقليدية والمتجددة، وغيرها من المجالات الواعدة، يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية التي تسهم في تعزيز وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وفيما نعمل على مواكبة التحول في قطاع الطاقة، تلتزم «أدنوك» بمواصلة الاستثمار وتسريع تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة والحد من الانبعاثات ودعم العمل المناخي ضمن جهودها المستمرة لترسيخ مكانتها مزوداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة منخفضة الانبعاثات.

بدوره رحب نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الدكتور روبرت هابيك بتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال العمل المناخي والحد من الانبعاثات وأمن الطاقة، معرباً عن تطلعه إلى التعاون الوثيق في مجال طاقة الرياح البحرية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى والهيدروجين في الإمارات وألمانيا.

• رئيس الدولة ومستشار ألمانيا استعرضا عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



• «أدنوك» تُصدّر شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا، وتورد ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من الديزل.



• «مصدر» تُكثِّف جهودها لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح في شمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا.

رئيس الدولة يبدأ غداً زيارة دولة إلى عُمان

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، غداً بزيارة دولة إلى سلطنة عمان الشقيقة تستمر يومين، تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان.

وتأتي الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وتعزيزاً لأواصر المحبة ووشائج القربى التي تجمع الشعبين الشقيقين.

ويبحث القائدان خلال الزيارة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة.

كما يناقش الجانبان مجمل التطورات الخليجية والعربية والقضايا محل الاهتمام المشترك، وجهود البلدين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

مورد مسؤول لمنتجات الطاقة

رسّخت «أدنوك» على مدار العقود الماضية، مكانتها مورداً مسؤولاً لمنتجات الطاقة لعملائها على مستوى العالم، حيث تُعد الشركة أول منتج للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، بخبرة طويلة تزيد على 40 عاماً في أسواق الغاز العالمية.

وتعمل «أدنوك» حالياً على تنفيذ توسعات ضخمة في أعمالها في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز وتسريع جهود رفع السعة الإنتاجية من هذا المورد الاستراتيجي لتلبية الطلب على المستويين المحلي والعالمي.

وتُعد أبوظبي منتجاً ومورداً للنفط والغاز الأقل كثافة من حيث الانبعاثات على مستوى العالم، كما يعتبر «مربان» خام النفط الرئيس الذي تنتجه «أدنوك» واحداً من أقل خامات النفط في انبعاثات الكربون عالمياً، حيث تقل كثافة الكربون فيه عن نصف المتوسط العالمي للقطاع.