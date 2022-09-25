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الامارات | شرطة أبوظبي تدعو إلى تجنب 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء تشكل الضباب

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الإمارات اليوم - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية تحذر من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب وهي اولاً عدم التقيد بالسرعة المحددة في اللوحات الإرشادية ، ثانياً استخدام مثبت السرعة،  ثالثاً عدم ترك مسافة  أمان كافية بين المركبات، رابعاً استخدام  أضواء التنبيه  الرباعية، خامساً عدم تشغيل الأضواء واستخدام الضوء العالي، سادساً عدم التقيد  بالمسار، سابعاً الانشغال بالهاتف المتحرك، ثامناً التوقف على كتف الطريق، تاسعاً  قيادة  المركبات الثقيلة، وعاشراً الاستمرار في القيادة عند تدني مستوى الرؤية بشكل كامل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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