الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بفعل الضباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية بالدولة وذلك بفعل الضباب اعتبارا من منتصف الليلة.

وناشد المركز في بيان له اليوم مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، متوقعا استمرار حالة الضباب حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد.