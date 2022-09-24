الامارات | السيطرة على حريق ناجم عن انفجار اسطوانة غاز في مصنع بمنطقة المفرق بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، باستجابتها السريعة، اليوم السبت، في السيطرة على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مصنع بمنطقة المفرق الصناعية بأبوظبي.

وقد تلقى مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بشرطة أبوظبي بلاغاً صباح اليوم السبت الموافق تاريخ 24 سبتمبر 2022، يفيد بنشوب حريق في مصنع للغاز، وقامت الفرق المختصة بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف، وجاري عملية التبريد.

وأكدت شرطة أبوظبي في بيان لها عن قيام الفرق المعنية بالبدء الفوري للتحقيقات الأولية للحادث والمباشرة بالتحقيقات الموسعة لبحث أسبابه وتداعياته.

وتحث شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور الكريم على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الموثوقة وذات المصداقية، وتجنب نشر أو تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.