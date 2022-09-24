الامارات | «خطوة» يوفر فرصة الابتعاث إلى 20 كلية بأميركا وكندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت دائرة التعليم والمعرفة باب التسجيل في برنامج خطوة لابتعاث الطلبة الإماراتيين للدراسة في 14 من الكليات المجتمعية في أميركا، وست كليات في كندا، للدراسة لمدة عامين للحصول على مؤهل جامعي متوسط، وإمكانية نقل الساعات الدراسية المعتمدة إلى جامعة مناسبة.

وحدد الدائرة سبع مزايا لبرنامج «خطوة»، شملت توفير فرصة للطلبة الذين لم يحققوا طموحاتهم بعدُ عبر رحلة شخصية وأكاديمية ثرية، وتحسين لغتهم الإنجليزية وتوسيع آفاق ثقافتهم عبر خيار الإقامة مع عائلة، وتوفير مجموعة واسعة من التخصصات الدراسية التي تتماشى مع فرص سوق العمل، وتخصيص جلسات فردية مع مستشارين متخصصين لإعداده وتعريفه بالمحطات الأساسية طوال رحلته التعليمية، والوصول إلى شبكة خريجي وطلبة البرنامج.

ووضعت الدائرة أربعة شروط للتسجيل شملت أن يكون الطالب من مواطني الدولة، وحاصلاً على معدل يراوح بين 60% و75% في الصف الـ11، وبين 65% و75% في الصف الـ12، وحاصلاً على درجة 3.0 على الأقل في اختبار اللغة (الآيلتس) في السنتين الماضيتين، وعلى استعداد للالتزام بالإقامة مع عائلة حسب متطلبات البرنامج، والحصول على الدعم عبر خدمة الخط الساخن المتاح 24/7، بالإضافة إلى الإرشاد المهني تحضيراً للعمل، مشيرة إلى أن الأولوية للمرشحين المستوفين للشروط من العائلات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي.

وأكدت الدائرة أن برنامج «خطوة» يتيح للطالب تجربة التعلم بما يتناسب مع أهدافه واحتياجاته الفردية، واستكشاف البرامج الدراسية ومجالات العمل المتاحة ليتمكن من تحديد ما يلائمه من تخصصات الدراسة أو المهن، والحصول على فرصة ثانية لتحقيق التفوق الأكاديمي، وتحسين فرص القبول في الجامعة التي يختارها، وتطوير مهاراته في اللغة الإنجليزية، ومن ثم تيسير دخول الحياة الجامعية، والحصول على مؤهل جامعي متوسط، وإمكانية نقل الساعات الدراسية المعتمدة إلى جامعة مناسبة، لافتة إلى أن تقديم الطلبات متاح حتى ديسمبر.

جدير بالذكر أن دائرة التعليم والمعرفة تسعى من خلال برنامج «خطوة» إلى ابتعاث ما يصل إلى 6000 طالب وطالبة إماراتيين ممن يحققون الشروط الميسّرة للبرنامج لمواصلة دراستهم الجامعية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، حيث ستغطي حكومة أبوظبي جميع تكاليف ابتعاث الطلبة، وسيتم البدء بتطبيق البرنامج بدءاً من العام الأكاديمي الجاري، حيث يمكن لخريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي تقديم طلبات الانضمام للبرنامج.