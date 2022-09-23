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الامارات | إعلان هام من "الخدمة الوطنية" للمواطنين مواليد 1984 ‎‎

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أحمد عابد - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام من "الخدمة الوطنية" للمواطنين مواليد 1984 ‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، منتسبي الدفعة 19 من مواطني الدولة من مواليد 30 مايو 1984، فأصغر إلى ضرورة التسجيل الإلكتروني في موقع الهيئة على الرابط التالي :
https://registration.uaensr.ae/login

ودعت أصحاب الاستثناءات أو الإعفاءات إلى تحديد موقفهم من الخدمة الوطنية بعد انهاء اجراءات تسجيلهم وذلك عن طريق زيارة أقرب مركز تجنيد لمقر سكنهم مع احضار كافة المستندات التي تثبت ذلك.

ولفتت الهيئة الي أنه يستثنى من ذلك الاعلان، من قاموا بالتسجيل المسبق ، حيث ستقوم  هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بإرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم لتحديد موعد الفحوصات الطبية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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