الامارات | احتفالاً باليوم السعودي الوطني.. دخول مجاني وخصومات على رحلات حديقة الحيوان بالعين‎‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت حديقة الحيوانات بالعين، باقة من الفعاليات والأنشطة احتفالاً باليوم السعودي الوطني 92 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، أبرزها توفير خصم بنسبة 50% على رحلات سفاري العين، ودخول مجاني للحديقة لمدة يومين.

وأوضحت الحديقة أنها تستقبل الزوار بدخول مجاني ليومي 23 و24 سبتمبر، لينطلقوا بعدها في جولات وتجارب الحديقة المفضلة لديهم من معارض متنوعة وتجارب إطعام وقصص الحيوانات الممتعة بالإضافة لجولات مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء الصرح المعماري الذي يخلد رؤية الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بالإضافة لجولة مذهلة في سفاري العين يحظى الزوار فيها بخصم 50% لمشاهدة عجائب الحياة البرية وقصص الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأكد مديرعام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، غانم مبارك الهاجري، على أن احتفال الحديقة باليوم الوطني السعودي يأتي تعبيراً عن العلاقات والروابط الأخوية المتينة التي تربط بين الشعب الإماراتي والسعودي، مضيفاً:" إن الفعاليات التي تقدمها الحديقة لزوارها كافة وأشقائنا السعوديين على وجه الخصوص بمثابة هدية نقدمها لشريحة مهمة وكبيرة من جمهور الحديقة سواءً الزوار أو متابعي منصاتنا الإعلامية والإعلانية المختلفة، متمنين لهم قضاء أجمل الاوقات في حديقتنا والاستمتاع بالتجارب والعروض المقدمة لهم مع دوام الازدهار والرخاء لأخواننا في الممكلة العربية السعودية."