الامارات | 9 لغات إضافية لصياغة عقود العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن عروض وعقود العمل والملاحق المرفقة بها، يتم تقديمها لطرفي العلاقة التعاقدية عادةً باللغتين العربية والإنجليزية، غير أنه يمكن إضافة لغة ثالثة لكتابة هذه المحررات من بين تسع لغات إضافية، هي «البنغالية، الصينية، الدارية (من أفغانستان)، الهندية، المالايالام، النيبالية، السريلانكية، التاميل، الأوردو»، وذلك بناءً على رغبة من يجري استقدامه للعمل.

وأوضحت الوزارة، رداً على أسئلة عدد من مرتادي موقعها الإلكتروني الرسمي، أن قرار إضافة اللغات التسع جاء بهدف تخفيض النزاعات العمالية وتنمية علاقات صحيحة بين العامل الجديد ورب عمله، لاسيما وأن اطلاع العامل على عرض العمل والملحق بلغته التي يفهمها قبل الشروع في إجراءات التعاقد مع صاحب العمل، من شأنه أن يؤسس لاحقاً لعلاقة عمل صحية بينهما، خصوصاً في ظل التزام الطرفين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في العرض، والتي تتطابق مع المنصوص عليه في عقد العمل الذي يعتبر آخر خطوة لقيام علاقة العمل.