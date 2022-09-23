الامارات | انهيار جزئي في مسجد قيد الإنشاء بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وباستجابة سريعة في إخلاء وتأمين موقع حادث انهيار جزئي في مسجد قيد الإنشاء بمنطقة البطين في أبوظبي.

وكان مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات «غرفة العمليات» بشرطة أبوظبي تلقّى بلاغاً أمس، بوقوع حادث انهيار جزئي لهيكل مسجد قيد الإنشاء، وفور تلقي البلاغ تحركت فرق الاستجابة وباشرت مهام الإخلاء وتأمين الموقع وإزالة أي خطر قد يُهدد السلامة للعمال.

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة، تم نقلها جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث. ودعت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الموثوقة وذات الصدقية، وتجنب نشر أو تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.