الامارات | الإمارات تودّع فصل الصيف رسمياً اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن فصل الخريف يبدأ فلكياً اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، موضحاً أن هذا اليوم يشهد تعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.

وبحسب المركز فإن شهر سبتمبر الذي يعد آخر شهور فصل الصيف، يشهد ضعف وتراجع تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبيا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، وتظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، فيما تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل و أوقات الصباح ، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر والبحر.

وأبلغ المركز "الإمارات اليوم" بأن فرص سقوط الأمطار والبرد في مناطق متفرقة في الدولة، ستقل بشكل تدريجي خلال يومي غدٍ وبعد غدٍ السبت.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وقد تظهر بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، يستمر رطب ليلاً حتى صباح السبت المقبل، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس السبت المقبل سيكون صحواً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأحد، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تبقى الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. وتوقّع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل صحواً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة غرباً على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.