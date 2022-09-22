الامارات | حمدان بن محمد يهنئ السعوديين باليوم الوطني الـ 92

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يهنئ السعوديين باليوم الوطني الـ 92 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 سبتمبر 2022
بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة يومهم الوطني الـ 92
وقال سموه في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر": "نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ 92... ونسأل الله أن يديم عز المملكة، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويوفق أخي الأمير محمد بن سلمان."
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