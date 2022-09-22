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الامارات | حمدان بن محمد يهنئ السعوديين باليوم الوطني الـ 92

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 سبتمبر 2022

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للأشقاء في المملكة العربية بمناسبة يومهم الوطني الـ 92

وقال سموه في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر": "نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ 92... ونسأل الله أن يديم عز المملكة، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويوفق أخي الأمير ."

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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