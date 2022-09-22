الامارات | إقبال كبير للمواطنين الباحثين عن عمل على معرض «رؤية الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، أمس، في ثاني أيامه، إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين الباحثين عن عمل، خصوصاً من طلبة الجامعات، والخريجين الجدد، والذي شهد تنوعاً في الوظائف التي تعرضها الجهات المشاركة، سواء حكومية أو خاصة، والتي يزيد عددها على 100 جهة.

وفي الإطار نفسه، أثنى عدد من مديري العموم في دوائر حكومة دبي على الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم، وتطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بها، خلال زياراتهم لمنصة حكومة دبي، التي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

من جهة أخرى، طرحت ورشة حكومة دبي خلال مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022، المنصة الرائدة لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتيين، عدداً من الشواغر ضمن مجالات التدقيق وتقنية المعلومات والهندسة الميكانيكية والتأمين، وجاءت مشاركة الورشة ضمن منصة حكومة دبي الموحدة التي ضمت عدداً من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأكد مدير إدارة الدعم المؤسسي في ورشة حكومة دبي، خالد أحمد الدوبي، حرص الورشة على إتاحة التدريب للمواطنين وتأهيل الكفاءات والمواهب الإماراتية للمضي قُدُماً في مسيرتهم المهنية في مجالات عمل الورشة، بما يمكنهم من المساهمة في مسيرة التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن الورشة ملتزمة بتوفير الفرص الوظيفية أمام مواطني الدولة، لاسيما في التخصصات الفنية.

وتشارك كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في المعرض، بهدف استقطاب وتدريب مجموعة من الكوادر الوطنية الشابة، وكذلك تقديم الاستشارات والتوجيه والدعم لهم لتحقيق طموحاتهم في مسيرتهم المهنية في قطاع الضيافة في دبي.