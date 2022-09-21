الامارات | رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والمستجدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، الذي يقوم بزيارة أخوية للدولة.

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية التي تعبّر عما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما من علاقات تاريخية متجذرة، متمنيين للبلدين دوام التقدم والرفعة.

وتناول اللقاء جوانب التنسيق والعمل المشترك، والسبل الكفيلة بدعمه وتنويع آفاقه في جميع المجالات، بما يعزز جهود التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما ومصالحهما المشتركة، انطلاقاً من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين، وإيمانهما بوحدة المصير المشترك.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وأخوه جلالة ملك البحرين عن اعتزازهما بأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين، ومستوى ما وصل إليه تعاونهما المثمر على مختلف المسارات.

وأشاد جلالة الملك حمد بن عيسى بالدور المحوري الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الساحتين الإقليمية والدولية، ومساعيها الخيّرة لترسيخ مقومات الأمن والاستقرار، ونشر السلام في المنطقة والعالم، إلى جانب مبادراتها العالمية لتعزيز القيم الإنسانية في التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا الخليجية والعربية، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.