الامارات | محمد بن راشد: الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً التي يرغب الشباب العربي العيش فيها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن "الاقتصاد قبل كل شيء وهو كل شيء".

وأضاف صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على شبكة "تويتر": اطلعت على استطلاع رأي الشباب العربي الذي تجريه شركة أصداء بي سي دبليو ويغطي 50 مدينة عربية في 17 دولة، مضيفاً أن "يرى أكثر من نصف الشباب العربي أن اقتصاد بلدانهم لا يسير في الاتجاه الصحيح، وأكد 45% من المشاركين أنهم يحاولون أو يفكرون جديّا بالهجرة من بلدانهم. الاقتصاد قبل كل شيء وهو كل شيء".



وتابع سموه: في نفس الاستطلاع جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً التي يرغب الشباب العربي العيش فيها… حركة الناس بعيداً عنك أو باتجاهك هو التصويت الأكبر والأصدق على نجاح تجربتك… هذه رسالتي لجميع الحكومات.