الامارات | الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت في العاصمة المصرية أمس اجتماعات الدورة العادية الـ97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، للتحضير للدورة العادية الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة يوم غد الخميس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتنظمها جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، بحضور عدد من وزراء الإعلام بالدول العربية أو من يمثلهم، ورؤساء وأمناء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. ترأس وفد دولة الإمارات المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة والشباب، الدكتور راشد خلفان النعيمي. ويسبق اجتماعات الدورة الوزارية الدورة العادية 15 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام يوم الأربعاء. وتقوم اللجنة الدائمة للإعلام العربي بدراسة وثائق العمل ومشروعات القرارات التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، انطلاقاً من الإسهامات القيمة للدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المعنية لترفع إلى المكتب التنفيذي تمهيداً لاعتمادها من طرف المجلس الوزاري. وتناقش الدورة الوزارية للمجلس جملة من القضايا تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية، وفي صلبها القدس المحتلة، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022 2026 بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام خصوصاً منها العمومية مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة «كورونا»، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الأعضاء.

كما سيتدارس مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة 52 جملة من المسائل التنظيمية والهيكلية، ويستعرض الأنشطة والتحركات المكثفة التي طبعت عمل بعثات ومراكز جامعة الدول العربية بتعاون وثيق مع مجالس السفراء العرب في دول الاعتماد، ويطلع على تقارير المنظمات والاتحادات الإعلامية، وفعالية «عاصمة الإعلام العربي».