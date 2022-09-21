الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقارير

اقترح صحافيون على المؤسسات الحكومية نشر التقارير السنوية الصادرة عنها عبر مواقعها الإلكترونية فور إصدارها. وقالوا إن تلك التقارير لا يتم إدراجها في البيانات المفتوحة لتلك المؤسسات في معظم الأحوال، ما يعطل الاستفادة منها في مجال إعداد التقارير الصحافية أو البحثية.

مواقف

طالب مستخدمون لخدمة مواقف المركبات في دبي بعدم خصم التعرفة في حال دفعها بالخطأ في يوم مجاني، وقال أحد المستخدمين إنه تم اقتطاع رسوم المواقف من رصيده عن المدة المستحقة بعد انتهاء الإجازة، داعياً إلى النظر في تعديل آلية الخصم في الأيام المجانية.

دوّار

طالب سائقون يستخدمون طريق «أم عمار» في منطقة الوصل بدبي، بوضع مطب قبل الدوّار الذي يتوسط الشارع للمركبات المتجهة بسرعة إلى مخرج شارع الشيخ زايد، لما تُشكله من خطورة على المركبات التي تستخدم الدوار نفسه للاتجاه إلى منطقة المدرسة اليابانية، خصوصاً أن الأشجار في منتصف الطريق تحول دون رؤية المركبات من مدى بعيد.

إيجار

أبلغت موظفة في مكتب عقاري مستأجراً يستعد لإخلاء الشقة التي يستأجرها بالشارقة، أن عليه الاستمرار في دفع الإيجار إلى أن يحصل على براءة ذمة من الجهات المعنية، على الرغم من إخلائه الشقة، علماً أن إنجاز معاملة براءة الذمة تتعلق بدوائر رسمية أخرى لا سلطة له عليها!

طعام

طالب مستهلكون بإلزام شركات توصيل الأطعمة الجاهزة، بتوفير صناديق صحية وفق مواصفات معينة، لحفظ الطعام من وقت خروجه من المطعم حتى وصوله إلى المستهلك، إذ اكتشف البعض فساد بعض الأطعمة التي تصلهم، خصوصاً «السلطات».

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم مرفقاً بصورة حال توافرها.

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