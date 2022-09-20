الامارات | الأشقاء المُعالون ضمن الفئات المشمولة بـ «الإقامة الذهبية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد الموقع الرسمي لخدمات حكومة أبوظبي «تم»، أنه يمكن للأفراد الحاصلين على الإقامة الذهبية للدولة، ضم الأشقاء المُعالين على كفالتهم، ضمن الفئات المشمولة بالإقامة الذهبية، والتي تشمل كذلك «الأزواج والأطفال والآباء»، بحسب فئة الإقامة، لافتاً إلى أن إمارة أبوظبي تفخر بعدد من المجالات المهمة التي تتيح فرصاً للأفراد الموهوبين للنمو والإنجاز والنجاح، والتي يأتي في مقدمتها الإبداع والبحث والتطوير والرعاية الصحية والزراعة والخدمات المالية والمنظومة المزدهرة من الشركات الناشئة.

وتفصيلاً، أكد الموقع الرسمي لخدمات حكومة أبوظبي «تم» أن الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، توفّر للحاصلين عليها مزيداً من الاستقرار، خصوصاً الذين يخطّطون للإقامة الطويلة في الدولة والاستثمار فيها، وبناء مسيرة مهنية طويلة الأمد دون الحاجة لوجود كفيل، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي، تُعد بأسلوب حياتها الذي لا مثيل له، وثقافتها الغنية ومجتمعها الغني، مكاناً مثالياً للعيش والعمل والاستثمار، باعتبارها موطناً للجميع.

وذكر الموقع أن الإقامات الذهبية متاحة في أبوظبي للمواهب من العاملين والمبدعين والدارسين والمتفوقين في القطاعات الرئيسة داخل الدولة، كما أنها متاحة للموهوبين والمبدعين والرياضيين وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين العقاريين في الإمارة، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب وكبار المواهب من جميع أنحاء العالم، منوهاً إلى أنها تمنحهم تأشيرات لمدّة تصل إلى 10 سنوات، وهذا يشمل المهنيين والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، مثل الأطباء والمتخصّصين والعلماء والمخترعين. وأوضح أن الإقامة الذهبية تُمكّن الحاصلين عليها من كفالة أفراد عائلتهم، والمعالين على كفالتهم، وفقاً للشروط المحددة لكل فئة من فئات الإقامة الذهبية، لافتة إلى أنه يمكن أن تشمل الإقامة الذهبيّة الأزواج والأطفال والآباء، وكذلك الأشقاء المُعالين، بحسب فئة الإقامة. وأشار إلى أن أهم الفئات المرشحة للحصول على الإقامة الذهبية، تتمثل في «المستثمرين في قطاعَي الأعمال والعقارات»، الذين يتطلعون إلى النمو في أبوظبي، وروّاد الأعمال الطامحين للنمو، والذين يعملون على تأسيس وتطوير عمل تجاري في أبوظبي، وكذلك طلبة مدارس الثانوية العامة في أبوظبي من ذوي القدرات العلمية الواعدة، بالإضافة إلى أخصائيي الرعاية الصحيّة المرخّص لهم ممارسة الطب في أبوظبي.

ووفقاً للموقع فإن الإقامة الذهبية في أبوظبي متاحة أيضاً، للعلماء الذين يسعون إلى تطوير العالم على الدوام، والمبدعين الذين يتطلعون إلى إثراء فن وثقافة الإمارة والعالم، وكذلك المخترعين الذين يتطلّعون إلى جلب الابتكار والأفكار إلى الإمارة والعالم، كما أنها متاحة للمديرين التنفيذيين من كبار الموظفين الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص الساعين إلى تحقيق النجاح في الإمارة. ولفت إلى أن الإقامة الذهبية تُمنح كذلك للمعلّمين والمتخصّصين في المجالات التعليمية ذات الأولوية، وكذلك متاحة للمعلّمين والأساتذة في المجالات ذات الأولوية في تنمية الطفل والطفولة المبكّرة، بالإضافة إلى المتخصّصين في مجالات الهندسة والعلوم في أبوظبي، والرياضيين من نخبة المواهب في المجال الرياضي في الإمارة، وأخيراً الذين يحملون درجة الدكتوراه في المجالات ذات الأولوية.

تعزيز طلبات الترشيح لـ«الإقامة الذهبية»

أفاد مكتب أبوظبي للمقيمين التابع الدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأنه قام بتوقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى توفير خدمات رقمية من خلال البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي العالمي، بما في ذلك تعزيز طلبات الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي للمتقدمين المؤهلين.

ووفقاً للاتفاقية، سيتعاون الطرفان في دعم المبادرات المحلية والدولية لمكتب أبوظبي للمقيمين، بما فيها الترويج للإقامة الذهبية، وغيرها من المبادرات الرامية إلى استقطاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال.