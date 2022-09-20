الامارات | رئيس الدولة: الإمارات تشهد مرحلة تنموية جديدة تعطي فيها أهمية كبيرة لشراكاتها الاقتصادية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة.

وتمنّى سموه للسفراء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم، ودعاهم إلى العمل بكل جدية وإخلاص لتعزيز علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول المعينين لديها على جميع المستويات ومنح رعاية المواطنين الإماراتيين في هذه الدول والعناية بشؤونهم وتوفير كل سبل الراحة لهم أولوية قصوى في عملهم، وتجسيد قيم دولة الإمارات ومبادئها وصورتها الطيبة في العالم في كل نشاطاتهم.

وقال سموه إن الإمارات تشهد مرحلة تنموية جديدة تعطي فيها أهمية كبيرة لشراكاتها وعلاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وهذا يضع مسؤوليات كبيرة على بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، مؤكداً ثقته بقدرة السفراء الجدد على القيام بهذه المسؤوليات والتعبير عن سياسة الإمارات وتوسيع قاعدة مصالحها في الدول التي يمثلون دولة الإمارات فيها.

وقد أقسم السفراء الجدد أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالله العظيم «أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات، وأن يعملوا على خدمة مصالحها بكل أمانة وإخلاص».

حضر مراسم أداء اليمين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وشملت قائمة السفراء المعينين الذين أدوا اليمين أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلاً من: الدكتور عبدالناصر الشعالي سفيراً لدى جمهورية الهند، وأحمد وهيب معز أحمد سفيراً لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعبدالله علي عبدالله خصيف الحمودي سفيراً لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وآمنة محمد محمود فكري سفيرة لدى جمهورية فنلندا، والدكتور سالم سهيل النيادي سفيراً لدى المنظمة الدولية للفرانكفونية، وعبدالله سعيد الشامسي سفيراً لدى جمهورية النيبال، ومحمد أحمد الحربي سفيراً لدى جمهورية بولندا، وروضة محمد العتيبة سفيرة لدى جمهورية كوستاريكا، وأحمد جمعة الرميثي سفيراً لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، ومحمد محمود الشامسي سفيراً لدى جمهورية إيرلندا، وأحمد إبراهيم النعيمي سفيراً لدى جمهورية جورجيا، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفيراً لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومحمد حمد الزعابي سفيراً لدى الجمهورية اليمنية.

محمد بن زايد دعا السفراء الجدد إلى منح رعاية المواطنين أولوية قصوى في عملهم وتجسيد قيم الإمارات ومبادئها.