الامارات | رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء كازاخستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في مجلس قصر البحر ..

معالي علي خان إسماعیلوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.

و رحب سموه برئيس وزراء كازاخستان و حمله تحياته إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وتمنياته له موفور الصحة و السعادة و لكازاخستان و شعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

و تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتنميتها.

من جانبه .. شكر معالي علي خان إسماعیلوف، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال .. ونقل إليه تحيات فخامة قاسم جومارت توكاييف و تمنياته لسموه دوام الصحة و السعادة و لدولة الإمارات و شعبها اضطراد التقدم و النماء.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و التعايش وعدد من الوزراء و كبار المسؤولين و المواطنين.