الامارات | رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا خلال استقبال مبعوثه الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم رسالة خطية من فخامة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة تتصل بعلاقات البلدين وفرص تنميتها وتوسيع آفاقها إلى مجالات أرحب بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - في قصر البحر في أبوظبي - معالي الدكتور بيجاني شاوكي مستشار رئيس جنوب أفريقيا ومبعوثه الخاص الذي نقل إلى سموه تحيات الرئيس سيريل رامافوزا و تمنياته لسموه موفور الصحة و السعادة و لدولة الإمارات و شعبها مزيداً من التقدم و الازدهار.

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المبعوث الخاص لفخامة سيريل رامافوزا تحياته إلى رئيس جنوب أفريقيا متمنياً لبلاده وشعبها اضطراد التقدم والنماء.

بحث الجانبان خلال اللقاء .. علاقات التعاون بين البلدين و سبل تعزيزها في مختلف المجالات وإمكانيات دفعها إلى الأمام على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والاستثمارية التي تخدم جهود التنمية في البلدين.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و التعايش وعدد من الوزراء و كبار المسؤولين و المواطنين.