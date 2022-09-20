الامارات | أمطار مصحوبة بـ"برد" في أماكن متفرقة بالدولة.. وتحذير من "الأرصاد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بسقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرد أحياناً في مناطق متفرقة بالدولة، منذ عصر اليوم، نتيجة تعرض البلاد لامتداد منخفض جوي سطحي ، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وشهدت مدينة العين سقوط أمطاراً غزيرة، فيما سقطت أمطار غزيرة مع برد على مليحة في الشارقة وعلى طريق كلباء

و على شوكة ووادي براق في رأس الخيمة، وكذلك أمطار غزيرة مع برد في العشواني والسيجي وطريق الذيد - مسافي بالفجيرة.

وأكد المركز على ضرورة انتباه مرتادي الطرق في هذه المناطق وتوخي الحذر والإطلاع المستمر على تطور حالة الطقس، والامتثال للتعليمات والنصائح التي تصدر من السلطات المعنية.

وشهد طقس اليوم تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، فيما كانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحو بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية،

فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.