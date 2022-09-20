الامارات | بـ7 فعاليات دولية متنوعة .. الإمارات وجهة العالم الأولى خلال 10 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتحول الإمارات خلال العشرة أيام المقبلة إلى الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي عبر استضافة مؤتمرات ومعارض بارزة تؤكد من خلالها على مكانتها وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية، وحاضنة مثالية لرسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية.

وتعد الإمارات من أهم الوجهات العالمية على مستوى استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة وتشهد قائمة طويلة من الفعاليات على مدار العام.

وتضم قائمة الفعاليات الدولية التي تستضيفها الإمارات خلال الأيام المقبلة من شهر سبتمبر الجاري : - "الصيد والفروسية".

البداية من العاصمة أبوظبي التي تستضيف خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر المقبل فعاليات الدورة الـ 19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والتي تتضمن 90 فعالية متنوعة.

ويعد المعرض الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث رسخ مكانته الإقليمية والدولية منذ انطلاقته عام 2003، ومن أبرز الفعاليات التي ستشهدها النسخة المقبلة من المعرض مزادات الصقور والخيل والإبل وعروض الفروسية والرماية بأنواعها ومسابقات أجمل الصقور المكاثرة في الأسر ومزاينة السلوقي / كلب الصيد العربي الأصيل /، إضافة لأنشطة تعليمية وبيئية وعروض تراثية شيقة للخيول والطيور الجارحة.

- سياحة الأعمال.

وينظم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في منارة السعديات، بمشاركة عدد من خبراء سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

ويستقطب الحدث رواد القطاع، بما في ذلك منظمو المؤتمرات والمعارض المهنية وشركات إدارة الوجهات ووكالات السفر والسياحة، ومزودو خدمات الفعاليات وشركات الضيافة، ومالكو المرافق والقاعات ومراكز المؤتمرات وشركات إدارتها، وذلك لتوفير منصة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات، وتكريس ثقافة الابتكار والتعاون من خلال برنامجه الحافل بالجلسات الحوارية وورش العمل وفرص التواصل.

- ملتقى "الميتافيرس".

يشهد «ملتقى دبي للميتافيرس» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر مشاركة بارزة ويستضيف أكثر من 300 مشارك من الخبراء العالميين وصنّاع القرار والسياسات، وأكثر من 40 مؤسسة عالمية متخصصة في دبي.

وسيشكل الملتقى منصة عالمية لإطلاق تقارير واستراتيجيات وخطط عمل تحدد فرص وإمكانيات الميتافيرس، وفرص استغلالها في تحسين حياة البشرية في العالمين الواقعي والافتراضي. وتستعرض خلاله تجارب حية لاستخدامات الميتافيرس في القطاعات الرئيسية، وتنظيم ورش عمل متخصصة حول مختلف القطاعات التكنولوجية المستقبلية.

- "الاقتصاد الأخضر".

وتستضيف دبي يومي 28 و29 سبتمبر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2022 التي تركز على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر، وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر.

ويناقش عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات، إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين، خلال القمة الفرص الواعدة والاستثمارات المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وأدوات تمويلية مبتكرة تدعم انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، واستدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار.

- "ويتيكس" و "دبي للطاقة الشمسية".

بدورها تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي /ديوا/ معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2022 في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويعد معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه في المنطقة، وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة والتي تسهم في تعزيز مكانة دبي، مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى تعريف العالم بما تحققه دولة الإمارات وإمارة دبي من إنجازات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

ويوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين، وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة، والبيئة والاستدامة، لعقد الصفقات وبناء الشراكات.

- "ميدام 2022".

وتستضيف دبي خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الحالي فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2022» التي تستعرض أحدث ما توصل إليه العلماء والمتخصصون في مجال الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والطب التجميلي.

ويستقطب «ميدام 2022» ما يزيد على 2200 شخص من مختلف دول العالم للمشاركة في فعالياته المتنوعة التي تتضمن نحو 218 محاضرة علمية و46 جلسة نقاشية و13 ندوة و33 ورشة عمل سريرية عملية، بالإضافة إلى ورشة عمل علمية ويوم أكاديمي مخصص للأطباء المتدربين في برامج الاختصاص في طب الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية.

- منتدى الاتصال.

وبالانتقال إلى الشارقة تنطلق فعاليات الدورة الـ11 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» يومي 28 و29 سبتمبر، بشعار «تحديات وحلول»، إذ يمثل المنتدى منصة عالمية لنخبة من قادة الرأي والفكر والخبراء في قطاع الاتصال الحكومي، الذين يشاركون رؤاهم وتحليلاتهم للتحولات الاقتصادية والاجتماعية القادمة، ويستعرضون أفضل مناهج الاتصال وأدواته لمخاطبة الجمهور في الأوقات غير الاعتيادية.