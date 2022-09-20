الامارات | مسح ميداني لمباني ومتاجر ومطاعم مدينة خليفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مركز التواجد البلدي بمدينة خليفة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مبادرة مسح ميداني للمباني والمنشآت التجارية والمطاعم في مدينة خليفة، وذلك ضمن منظومة الرقابة الموحدة، بهدف توعية المُلّاك والمستأجرين بأهمية وكيفية الوقاية والسلامة من الحرائق حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز سبل التواصل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لما فيه المصلحة العامة وخدمة المجتمع.

وتضمنت المبادرة، التي تم تنفيذها على مدار شهر كامل، فحص المباني واختبار مدى جاهزيتها في حالات الطوارئ، وكذلك فحص كفاءة أجهزة الإنذار ومضخات إطفاء الحرائق، كما تضمنت المبادرة توعية أصحاب المباني والمنشآت التجارية والمستأجرين بضرورة وأهمية إجراء عمليات المتابعة والصيانة الدورية لأجهزة الإنذار وإطفاء الحرائق والمبنى بشكل عام، حفاظاً على سلامة الجميع وتعزيزاً للمظهر الحضاري الذي تتمتع به مدينة خليفة.

وأكد مركز التواجد البلدي بمدينة خليفة حرصة على تنظيم وتنفيذ مثل هذه المبادرات التوعوية الوقائية بشكل دوري طوال العام، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، تعزيزاً لسبل الحماية والسلامة العامة لكافة أفراد المجتمع.