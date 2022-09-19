الامارات | توزيع 23 ألف بطاقة «إسعاد» على كبار مواطنين ومتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت عملية إصدار وتوزيع 23 ألفاً و34 بطاقة إسعاد على كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل، وذلك ضمن جهود اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مستوى المعيشة والرفاه لدى المواطنين في إمارة دبي، ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويستهدف إصدار البطاقات كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم، ومحدودي الدخل من المواطنين في إمارة دبي بما ينعكس على تحقيق الاستقرار ودعم جودة حياة المواطنين.

كما تأتي الخطوة في إطار توفير الدعم الاجتماعي للفئات المستفيدة، حيث تقوم كل من شرطة دبي، هيئة تنمية المجتمع بدبي، وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين في إمارة دبي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتواصل مع المستفيدين وتوزيع البطاقات عليهم.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجهود اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى توفير مختلف سبل الدعم اللازمة لتحسين حياة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لفئات المجتمع كافة.

وأضاف: «أصدرنا بطاقات (إسعاد) لكبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل، انطلاقاً من الجهود المتواصلة لتلبية احتياجاتهم وتعزيز الاستقرار الأسري».

من جهته، أفاد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أحمد جلفار، بأن الهيئة باشرت بتوزيع بطاقات «إسعاد» على المواطنين تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، والرامية إلى دعم كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل وتوفير مختلف مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.