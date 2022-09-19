الامارات | محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها مع مختلف دول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن دولة الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها مع مختلف دول العالم على قاعدة الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال تسلم سموه، في قصر الوطن، أمس، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد للدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالسفراء، متمنياً سموه لهم التوفيق في العمل على دفع العلاقات بين دولة الإمارات ودولهم الشقيقة والصديقة إلى الأمام في مختلف المجالات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات حريصة على تعميق علاقاتها مع مختلف دول العالم على قاعدة الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة والعمل من أجل التنمية والرخاء للشعوب بجانب دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبهم، نقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحيات رؤساء دولهم وقادتها، وأمنياتهم الصادقة لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وعبر السفراء الجدد عن سعادتهم بالعمل في دولة الإمارات وحرصهم على تعزيز علاقات بلدانهم معها على جميع المستويات.

حضر مراسم تسلم أوراق اعتماد السفراء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وشملت قائمة السفراء الجدد الذين تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أوراق اعتمادهم كلاً من سفير جمهورية البرتغال، فيرناندو فيجيرينهاس، وسفير جمهورية بولندا، يعقوب كاسبر سلاويك، وسفير جمهورية ليتوانيا، راموناس دافيدونيس، وسفير جمهورية أوزبكستان، عبدالعزيز أكولوف، وسفير جمهورية الصين الشعبية، تشانغ ييمينغ، وسفير جمهورية اليونان، أنتونيس أليكساندريدس، وسفير جمهورية السودان، عبدالرحمن أحمد خالد شرفي، وسفير جمهورية رومانيا، بوغدان أوكتافيان باديكا، وسفير جمهورية الباراغواي، خوسيه أغويرو أفيلا، وسفير جمهورية جنوب السودان، قرنق قرنق دينغ، وسفير جمهورية أوكرانيا، دمترو سينيك، وسفير جمهورية تشيلي، باتريسيو ديازبروغتون، وسفيرة جمهورية سلوفينيا، ناتاليا المنصور، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، ألكساندار شونفلدار، وسفير مملكة بلجيكا، أنطوان ديلكور، وسفير مملكة إي سواتيني، سيفيسو ملاندوفو، وسفير جمهورية أيرلندا، أليسون ميلثون، وسفير مملكة الدنمارك، أندرس بيارن هانسن، وسفير جمهورية غواتيمالا، ويلي ألبيرتو، وسفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ماري نجيكا أوبومبو.