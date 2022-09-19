الامارات | الطقس المتوقع غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:20 المد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند **:**الجزرالثاني عند الساعة 04:50.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:10 المد الثاني عند الساعة 07:36 والجزر الاول عند الساعة 12:45 الثاني عند الساعة 00:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 60 15

دبي 40 30 60 20

الشارقة 40 28 65 20

عجمان 40 31 85 20

أم القيوين 40 26 85 50

رأس الخيمة 39 28 65 15

الفجيرة 34 29 85 55

العين 41 28 60 10

ليوا 42 27 55 15

الرويس 41 27 85 25

السلع 38 27 80 30

دلما 36 30 75 30

طنب الكبرى 35 30 80 40

طنب الصغرى 35 30 80 40

أبو موسى 35 30 80 40 .