الامارات | حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، عبدالله بن منصور عبدالله المطوع، قنصل عام المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة القنصل، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعمق الروابط الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبه، عبر عبدالله بن منصور عبدالله المطوع، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.