الامارات | محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين كمال إسحاق المازمي مديراً عاماً للشؤون المالية الاستراتيجية بدائرة المالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين كمال إسحاق المازمي مديراً عاماً للشؤون المالية الاستراتيجية بدائرة المالية.

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين كمال إسحاق المازمي مديراً عاماً للشؤون المالية الاستراتيجية بدائرة المالية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.