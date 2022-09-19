الامارات | محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين كمال إسحاق المازمي مديراً عاماً للشؤون المالية الاستراتيجية بدائرة المالية

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين كمال إسحاق المازمي مديراً عاماً للشؤون المالية الاستراتيجية بدائرة المالية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين كمال إسحاق المازمي مديراً عاماً للشؤون المالية الاستراتيجية بدائرة المالية.
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