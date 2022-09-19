الامارات | الطاير يعتمد حزمة خدمات لتطوير «تاكسي دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المدير العام رئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، حزمة من المشروعات والمبادرات التطويرية في مؤسسة تاكسي دبي، تشمل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات، بهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لخدمة التنقل عبر مركبات الأجرة، وتعزيز السلامة المرورية.

وأكد أن حزمة الخدمات والمشروعات التطويرية، تهدف إلى تحقيق الريادة في توفير خدمات نقل رقمية آمنة ومستدامة، تتسم بالتميز والابتكار واستشراف المستقبل وتحقيق الاستدامة، وتحقيق أعلى مؤشرات إسعاد المتعاملين.

وأوضح الطاير خلال لقائه موظفي مؤسسة تاكسي دبي، أن من بين حزمة المشروعات والمبادرات المعتمدة، مشروع «التوجيه الذكي» لمركبات الأجرة، الذي يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، لتوجيه المركبات إلى المناطق الأكثر طلباً بشكل آلي لمنطقة محددة أو مجموعة من المناطق، وفقاً لمخرجات نظام التنبؤ بالطلبات، كما يهدف المشروع إلى التقليل من استهلاك وقود المركبات، وزيادة عدد الرحلات لكل مركبة.

وأشار إلى مشروع «أتمتة العمليات الروبوتية RPA»، الذي يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للمركبات 3%، وزيادة دقة البيانات والتنبؤ بالمناطق الأكثر طلباً 10%، وتحقيق سرعة تنفيذ الرحلة، ورفع نسبة الكيلومترات المنتجة، وزيادة معدل قبول الرحلات 15%، وخفض كلفة الموارد البشرية 20%، موضحاً أن أبرز مجالات عمل المشروع، هي التوزيع الذكي لمركبات الأجرة ومركبات تسلا، وأتمتة تحصيل الإيرادات اليومية لخدمات الليموزين (أوبر وكريم)، والصيانة الوقائية لمركبات الأجرة، إضافة إلى توزيع الطلبات وفقاً للطاقة الاستيعابية للبطارية في مركبات تسلا، وإرسال إشعارات تنبيهية للسائقين بموعد الشحن.

وكشف الطاير عن مشروع «التحصيل الذكي»، الذي يهدف إلى تقديم خدمات ذكية ورقمية ومستدامة للسائقين من خلال تسهيل الإجراءات لتحصيل المبالغ ورفع الكفاءة التشغيلية، وخلق بيئة داعمة ومحفزة لاستقطاب السائقين، كما يهدف إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية للمركبات، وزيادة عدد الرحلات، وترشيد وتخفيض تكاليف الصيانة والوقود، وتسهيل الإجراءات على السائقين، وإيجاد الحلول الرقمية للمعاملات، وأن تكون الخدمة متاحة على مدار الساعة.

واطلع الطاير على الخطة الاستثمارية والشركات التجارية لمؤسسة تاكسي دبي، بهدف استغلال فرص النمو المستقبلية، وتعزيز الربحية لضمان مستقبل أكثر استدامة وشمولية، حيث حققت المؤسسة أرباحاً بلغت 118 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ووقعت سبع اتفاقات تجارية، تغطي خدمة مركبات الأجرة والليموزين، والحافلات.

كما اطلع على مركبة تسلا 3، التي بدأت مؤسسة تاكسي دبي تشغيلها تجريبياً ضمن أسطول مركبات الأجرة العادية، وذلك في إطار جهود المؤسسة للتوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، كما اطلع على حافلات النقل المدرسي الجديدة، البالغ عددها 236 حافلة، مزودة بأحدث وسائل الأمان، وبكاميرات داخلية وخارجية، ونظام تفقد الطلاب، وكاشف للحركة، ونظام إطفاء تلقائي للحريق.