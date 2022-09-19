الامارات | «الإسعاف الجوي» ينقذ آسيوياً تدهورت مركبته في أم القيوين.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني في أم القيوين، وطاقم الإسعاف الجوي، من إنقاذ آسيوي، تعرض لإصابات بليغة، نتيجة حادث تدهور مركبته واصطدامها بحاجز على شارع الشيخ محمد بن زايد في أم القيوين.

وتفصيلاً، تلقت غرفة عمليات شرطة أم القيوين بلاغاً، أمس، يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني من مركز الأبرق لموقع الحادث، وتبين وجود شخص محصور داخل المركبة، وتولت الفرق عملية الإنقاذ وإخراج المصاب من المركبة، وقدمت فرقة الإسعاف الوطني له الإسعافات الأولية، وتولى الإسعاف الجوي نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، نظراً للإصابة البليغة التي تعرض لها.

وأشاد مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة، بجميع الفرق التي شاركت في إنقاذ المصاب، لسرعة استجابتهم للحادث، وجهودهم التي بذلوها لإخراج السائق من المركبة.

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