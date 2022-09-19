الامارات | رئيس الدولة يزور أحمد بن سلطان بن هياي المنصوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أحمد بن سلطان بن هياي المنصوري، وذلك في منزله بمنطقة الوثبة في إمارة أبوظبي.

ورحّب المنصوري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن بالغ سعادته وتقديره لهذه الزيارة.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة مع المنصوري وأفراد عائلته والحضور الأحاديث الودية، داعين الله تعالى أن يديم على وطننا نعم الأمن والاستقرار والازدهار، ويوفق قيادته لما فيه الخير.

رافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.