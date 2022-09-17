الامارات | رئيس الدولة: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية بين الإمارات وبريطانيا وشعبيهما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس اتصالاً هاتفياً مع ليز تراس هنأها خلاله بمناسبة توليها منصب رئيسة وزراء المملكة المتحدة، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة وخدمة بلدها وشعبها الصديق. وأعرب سموه عن تمنياته لبريطانيا وشعبها دوام التقدم والاستقرار والازدهار ولعلاقات البلدين مزيداً من التطور.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة الاعتزاز بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا وشعبيهما، معرباً عن حرصه على العمل المشترك لترسيخ هذه العلاقات والبناء عليها نحو مزيد من التطور والتنمية لتعاون البلدين لما فيه الخير لشعبيهما وبما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء بريطانيا عن خالص شكرها وتقديرها لتهنئة صاحب السمو رئيس الدولة، وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه بريطانيا وشعبها.

إلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية، إلى جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا الصديقة هنأه فيها على إعادة انتخابه.

‎وسلم الرسالة إلى لورينسو، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال مشاركته في مراسم حفل تنصيب لورينسو والذي أقيم في العاصمة لواندا.

‎كما نقل الشيخ شخبوط بن نهيان إلى لورينسو تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنيات سموهما له بالتوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الأنغولي الصديق من تقدم ورخاء.

‎ومن جانبه، حمل الرئيس الأنغولي، الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

‎وأشار إلى ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا من نمو وتطور، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات على الأصعدة كافة.

‎من جهته، أشاد الشيخ شخبوط بن نهيان بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية أنغولا في المجالات كافة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

رئيسة وزراء بريطانيا أعربت عن تقديرها لتهنئة رئيس الدولة وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه بريطانيا.

الرئيس الأنغولي: نتطلع إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات على الأصعدة كافة.